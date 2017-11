Horb a. N. Über hundert Burgen dokumentiert

Peter Wagner leitete seinen Vortrag in Wort und Bild mit einer kleinen Geschichte des Burgenbaus ein, der im 10. Jahrhundert mit aus Holz gezimmerten sogenannten Mottenburgen einsetzt, denen steinerne Wohntürme folgten, deren obere Stockwerke meist in Fachwerkbauweise ausgeführt waren. Im 12. Jahrhundert setzte die Blütezeit des Burgenbaus ein, und vom Stauferkaiser Friedrich Barbarossa hieß es, er ziehe an jedem Pferdeschwanz eine Burg hinter sich her. Die Burgen in staufischer Zeit waren oft noch von einfachster Art. Nur die Reichen und Mächtigen konnten es sich leisten, ausgeklügelte Befestigungssysteme mit mehreren Wällen in Stein zu errichten. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen boten aber selbst die mächtigsten Burgen nicht mehr den gewohnten Schutz. Da auch die Ansprüche an die Wohnkultur beim Adel gestiegen waren, wurden vor allem die Höhenburgen aufgegeben und durch leicht erreichbare Schlösser ersetzt. Die mächtigen Wehrbauten wurden, wenn sie nicht bei einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört worden waren, aufgegeben und nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit von den umliegenden Bewohnern als Baustofflieferanten genutzt. Nach groben Schätzungen sind heute nur noch zehn Prozent der einstigen Burganlagen bewohnbar.

D en untergegangenen Burgen nahm sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts Konrad Albert Koch an, der sich zu einem leidenschaftlichen Ruinenjäger entwickeln sollte. Er wurde am 14. März 1869 als zweites von zehn Kindern in dem an der alten Schweizer Straße gelegen Gasthof Neuhaus bei Schörzingen geboren. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler schickte ihn sein Vater, der die Begabung des Sohnes erkannt hatte, 1889 auf die Stuttgarter Kunstgewerbeschule. In der Residenzstadt des Königreichs Württemberg arbeitete Koch dann als selbstständiger Kirchenmaler und Restaurator und erhielt Aufträge von der Württembergischen Denkmalpflege sowie von Kirchengemeinden. 1897 heiratete Koch die Tochter eines Ulmer Professors, weshalb er sich mit seiner Familie nach dem Jahrhundertwechsel in der Donaustadt niederließ. Nach mehreren Wohnortswechseln und dem Tod seiner Frau im Jahr 1921 erwarb Koch 1929 im Ulmer Stadtteil Söflingen ein eigenes Haus.

Einer der Aufträge führte Koch zurück in seine Heimatgemeinde Schörzingen, wo er 1906 begann, für die Galluskirche den Kreuzweg und mehrere Deckengemälde zu schaffen. Im gleichen Jahr gründete Koch zusammen mit dem Schörzinger Pfarrer Josef Nägele eine Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins. Nachdem sein Onkel als Schultheiß von Schörzingen 1907 den Oberhohenberg von den Herren von Ow für die Gemeinde erworben hatte, begann Koch damit, die noch sichtbaren Fundamentreste der ehemaligen Stammburg der Grafen von Hohenberg zu vermessen und aufzuzeichnen. Fünf Jahre später konnte Koch mehrere Schörzinger Albvereinsmitglieder dafür begeistern, unter seiner Anleitung auf dem Oberhohenberg weitere Mauerreste freizulegen, die ihm eine Rekonstruktion der 1449 zerstörten Burg ermöglichten.