Horb a. N. Über den Horber Tellerrand hinaus

Horb. Am Freitag und Samstag, 18. und 19. November, jeweils ab 20.30 Uhr, geht es im Kloster ans Eingemachte, zum Beispiel an Maik Herzogs giftige Gurken, die er im Sommer vors Haus gestellt hat. Und unter dem Titel "Prima Klima – en Horb ond dromrom" stehen heiße Zeiten bevor: Der KTF-Chor besingt sie mit einer modifizierten Version des Rudi-Schuricke-Klassikers "Capri-Fischer" ("Wenn bei Ahldorf die rote Sonne im Meer versinkt und vom Rauschbart der Rosi in den Atlantik springt").

Lokalkabarettisten schauen weit über Horber Tellerrand hinaus

A ber die KTF-Aktivisten verstehen ihr Kabarettangebot nicht nur meteorologisch: Horb als Kunststadt spielt ebenso eine Rolle wie das innige Verhältnis zur Kreismetropole – ein FDP-Stadtrat hat den Neckarstädtern ja soeben die Absonderung empfohlen. Ein Thema, das mit äußerstem Feingefühl behandelt werden will, weshalb die Programmverantwortlichen dazu eigens die Horber Nachtwächter eingeladen haben.