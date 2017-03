D ie Rock-Coverband Tyson spielt am kommenden Samstag, 11. März, in der Kultkneipe Rainbow beim Bahnhof in Altheim. Die mittlerweile seit 14 Jahren bestehende fünfköpfige Formation um Frontmann Will Tyson verzichtet auf Keyboards und ist bekannt für ihren druckvollen und schnörkellosen Gitarrenrock. Zu hören gibt es bei dem Konzert in Altheim Rockklassiker und Raritäten aus den 70er- und 80er-Jahren von AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest, Led Zeppelin, Motörhead, Thin Lizzy und ZZ Top. Zum ersten Mal nach längerer Pause ist Drummer Flix Tyson wieder mit von der Partie. Die Rocknacht am Samstag im "Rainbow" beginnt um 21 Uhr. Foto: Tyson