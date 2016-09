Horb a. N. Turmfest zum Abschluss der dreijährigen Renovierungsarbeiten

Aus diesem Grund wird am kommenden Sonntag, 18. September, das Titularfest Kreuzerhöhung in der Stiftskirche als "Turmfest" begangen. Das Fest Kreuzerhöhung erinnert daran, dass Augusta Helena, Mutter des römischen Kaisers Konstantin – die als Figur im Chor der Stiftskirche steht – im Jahr 335 in Jerusalem das Kreuz Jesu Christi fand. Das Kreuz wurde zum Zeichen der Auferstehung, zum Symbol der Christenheit.

Das Titularfest – bei Heiligen ist es als Patrozinium bekannt – wird um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst begangen. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Stiftschor. Anschließend wird an der Chorseite das in den 50er Jahren neben dem Brautportal aufgestellte Missionskreuz gesegnet. Selbiges war stark verwittert, wurde nun jedoch durch Holzbau Fassnacht auf Spendenbasis ersetzt.

Die Fördergemeinschaft Stiftskirchendachl, die ob der hohen Mehrkosten der Renovierungsmaßnahme nun mit Hilfe der Gemeinde weitere 90 000 Euro stemmen soll, lädt danach vor der Kirche, auf der Horber "Sonnenterrasse", zur Begegnung ein. Es wird Sekt ausgeschenkt.