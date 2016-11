Horb a. N. Türchen um Türchen zum Gewinn

Zudem beteiligen sich der Lions-Club Horb-Sulz an der Jahresaktion "Lichtblicke für Kinder in Afrika". Mit den gespendeten Geldern werden in der Region Benin für Kinder, die an Grauem Star erkrankt sind, die notwendigen Operationskosten bezahlt.

Ab dem 5. Dezember werden die Losnummern der Gewinner bekannt gegeben

Mit den Fördermitteln für "Klasse 2000" unterstützen die Löwen – deren Ziel es unter anderem ist, der Gemeinschaft zu dienen – derzeit 44 Schulklassen in der Region Empfingen-Dornhan-Horb-Sulz. Die Themenfelder Gesundheitsförderung, Gewaltvorbeugung und Suchtvorbeugung kommen so an die Grundschule. "Klasse 2000" ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bausteine dieser Arbeit, die letzten Endes Schülern zu mehr Lebenskompetenz verhelfen soll. "Lions-Quest" hingegen ist ein Fortbildungsprogramm für Lehrer, das die Förderung der Sozialkompetenz von Schülern zum Ziel hat. Lehrer werden zu Multiplikatoren und bekommen mit dem Lions-Quest-Handbuch wertvolle Methoden zur Unterrichtsgestaltung an die Hand.

Wie funktioniert nun das Ganze mit diesem außergewöhnlichen, vorweihnachtlichen Kalender? Der Schwarzwälder Bote hat schon mal das Türchen vom 9. Dezember geöffnet und fand dort Gewinnmöglichkeiten für neun Gutscheine von acht unterschiedlichen Firmen. Aber nur Türchen aufmachen und schon hat man gewonnen, das geht leider nicht. Jetzt kommt noch die Glückskomponente ins Spiel. Auf der Rückseite des Kalenders findet man oben rechts eine Losnummer. Nun ist der Blick ins Internet gefragt. Auf der Clubseite www.lions-horb-sulz.de werden ab dem 5. Dezember, die Losnummern bekannt gegeben, die gewonnen haben. Die Losnummern werden in der Reihenfolge der Preise, wie sie im Kalender stehen, gelistet.

Jeden Tag findet man hinter den Türchen unterschiedliche Gewinnmöglichkeiten.

Meist sind es zwischen acht bis zwölf Preise, die auf den glücklichen Gewinner warten. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall. Allein auf den glücklichen Gewinner des diesjährigen Hauptpreises warten 2000 Euro. Stehen am Anfang des Monats die Gewinnchancen etwa eins zu zehn, so steigen sie mit jedem Tag, denn jedes Los gewinnt nur einmal. Jede Losnummer, die bereits gezogen wurde, fällt automatisch aus der Lostrommel. Hat man einen Treffer, kann man den Gewinn gegen Vorlage des Los-Kalenders im Büro von "Horb Aktiv", Mühlener Straße 2, in Horb abholen. Bis zum 31. Januar liegen die Gutscheine dort bereit.

Gerade mal fünf Euro kostet jeder Kalender, die sich auch sehr gut als kleines Geschenk für Freunde, Verwandte oder für die Menschen, denen man eigentlich schon lange einmal Danke sagen wollte eignen. Er passt in einen A3-Umschlag und kann so gut verschickt werden. Im letzten Jahr gab es sogar einen Gewinner aus den USA. Zu kaufen gibt’s die Kalender an den im separaten Kasten aufgelisteten Verkaufsstellen. Wer sich auf den Märkten mit einem Kalender eindecken will, der bekommt ab zwei Stück in diesem Jahr sogar eine Stofftasche als Transportmittel gratis dazu. 2000 Kalender, mehr als 200 Chancen auf Preise im Gesamtwert von 9000 Euro und die Gewissheit, mit dem Kauf jedes Kalenders etwas Gutes zu tun, sprechen eine eigene Sprache.

Die Löwen laden in diesem Jahr außerdem zu einem Abendessen für zwei Personen ein

Als besonders Schmankerl legen die Löwen in diesem Jahr noch ein Abendessen für zwei Personen auf den weihnachtlichen Gabentisch. Aber nicht irgendein Essen, sondern anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Sektion Horb-Sulz wird man zusammen mit dem Sohn des damaligen Gründungsverantwortlichen Günther Theurer, mit dem EU-Parlamentarier Michael Theurer und dem Präsident des Clubs, Georg Neumann, im "Empfinger Hof" dinieren.

Verkaufsstellen 2016:

Kreissparkassen Horb, Dornhan, Sulz und Empfingen. Volksbanken Horb und Empfingen, Raiffeisenbank Horb.

Geschäfte in der Kernstadt Horb: Buchhandlung Kohler, Blickfang, "s’Geschenklädele am Eck", Hela Baumarkt, Wohnideen Raible, Schmuck am Aischbach, Stadtmarketing und Weinhandlung Dörr.

In den Stadteilen: Schäfers Hofladen Betra und Straub’s Krone in Bildechingen.

Des Weiteren sind die Kalender zu bekommen bei: "Buchlese" Sulz, Optik & Hörgeräte Blaumeiser in Dornhan und im Ladengeschäft von Pius Brändle in Empfingen.

Die Horber Löwen bieten ihre Kalender auf den Horber Wochen- und Bauernmärkten an und sind mit einem eigenen Stand beim "Horber Advent" vom 25. bis 27. November vertreten.

Am 25. November, wenn "Sulz erstrahlt", verkaufen die Lions Club Mitglieder ihre bis dahin hoffentlich stark reduzierten Restbestände.