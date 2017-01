Horb a. N. Tübinger Polizeiorchester leistet Beitrag fürs Horber Stiftskirchendach

Dass die Herren Sänger, alle im fortgeschritten Alter, nicht nur bekanntes, modernes Liedgut im Programm haben, das setzten sie im ersten Block gleich mit vier recht anspruchsvollen Kompositionen, eine in deutscher, die anderen in englischer und französischer Sprach gesungen, unter Beweis. Ihre schwungvolle Stimmenvielfalt belegten die Herren unter anderem in dem alten Spiritual "Go, tell it on the Mountain" das sie in einem besonders verschachtelten Arrangement vortrugen. Die acht Stimmen hatten hier jede ihren eigen Part um sich im Refrain "That Jesus Christ is born" zu treffen. Mit dem "Jingle Bell Rock" schlossen sie den ersten Teil ihres Vortrags ab.

In seinem geistigen Impuls ging Klaus Konrad auf die begeisterten Worte des Evangelisten Matthäus ein, der im Buch Jesaja die Geburt Christi niederschrieb. "Völker wandern zu deinem Licht, Könige zu deinem strahlenden Glanz" hieß es dort. Konrad nannte die drei Weisen aus dem Morgenland die Vertreter aller Länder und las aus den Worten des Apostels die große Freude über die Heimkehr der Juden, vor allem über die Rückkehr nach Jerusalem, heraus.

Nach diesem Impuls stieg der Chor mit zwei weiteren Volksliedern in den zweiten Programmteil ein. Im Nachtgebet von Luise Hensel überzeugte vor allem die Chorleiterin mit ihrer sehr klaren Singstimme, die sie zwischen Sopran und Alt variieren ließ.

Etwas verhalten gingen die Herren dann eines der schönsten Liebeslieder an, das in der modernen Pop-Literatur zu finden ist. "The Rose" – in diesem Fall in der deutschen Fassung gesungen, lebt nicht nur von der Geschichte, sondern auch von der Dynamik und der Dramatik in der Textaussage. Hier hielt man sich sehr an das Notenblatt, sang das Lied jedoch eine Spur zu schön.

Im geplanten letzten Teil begab sich das Doppelquartett dann ganz in die Welt der Spirituals, um damit auch der Würde des Hauses ein weiteres Mal gerecht zu werden.

Mit einer einzigen Zugabe ließen die begeisterten Besucher die Sangeskünstler später jedoch noch nicht nach Hause. Mit Paul McCartneys "Yesterday" und zwei "Gute- Nacht-Liedern" gab’s ein musikalisches Betthupferl, und nach einer schwäbischen Volksweise, in der die Textpassage "Das nächste Mol wird wieder gsunga, aber jetzt, jetzt geh mer hoim" intensivst betont wurde, war das Konzert dann doch zu Ende.

Die Besucher bei diesem Benefizkonzert hörten ein sehr breites Programm, erlebten einen schönen musikalischen Einstand ins neue Jahr und dankten mit herzlichem Applaus und vielen Scheinen in den Sammelkörben von Klaus Graf und Joachim Milles.