Horb a. N. Trotz Schwierigkeiten alle Aufgaben erfüllt

Ho rb-Nordstetten. Wenn Sänger beispielsweise wegen Krankheit ausfielen, dann könne nicht mehr garantiert werden, dass der Chor "voll singfähig" sei. Die personelle Situation sieht zurzeit so aus: Man verfügt über elf Stimmen im Sopran, sieben Altstimmen und je vier im Tenor und Bass. Immerhin wurden 36 Singstunden abgehalten. Dazu kamen 16 Auftritte zu kirchlichen Festtagen, mehrere private Feierlichkeiten und Mitwirkungen bei Beerdigungen.

Vitt bedankte sich bei Chorleiter Eduard Rebmann, der auf die kleinere Choreinheit Rücksicht genommen und den Chor, trotz einiger Schwierigkeiten wieder gut durch das Kirchenjahr geführt habe. "Leider muss man feststellen, dass der Kirchenbesuch allgemein nachlässt", bedauerte der Chorleiter.

Der Chor habe 2016 seine Aufgabe in der Gemeinde wieder erfüllt, in der Liturgie der Eucharistiefeier gesungen, neue Lieder aus dem Gotteslob einstudiert und auf Wunsch bei Trauerfeiern und Beerdigungen gesungen. "Wir werden versuchen, wie bisher, die festtäglichen Gottesdienste liturgisch mitzugestalten", versprach er. Das könne aber nur gelingen, wenn die Sängerinnen und Sänger, soweit es ihnen gesundheitlich möglich ist, die Proben besuchen. Sein Wunsch wäre natürlich, dass man noch das eine oder andere Gemeindemitglied, das Freude am Singen und am Gottesdienst hat, für den Chor gewinnen könnte. Singen sei gut für Geist und Gesundheit, betonte er. Man müsse jetzt halt die Ansprüche etwas herunterschrauben und das Repertoire an die Gegebenheiten anpassen.