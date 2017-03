Horb a. N. Trotz der Probleme noch viel auf die Beine gestellt

Da Orchesterleiter Georg Schlotter im Urlaub weilte, wurde sein Bericht von seinem Sohn Marco vorgetragen. Schlotter sprach von einem sehr erfolgreichen Jahr mit guten Auftritten.

Die Musikkapelle besteht zurzeit aus 22 aktiven Musikerinnen und Musikern. Die Kooperation in der Jugendarbeit mit dem Musikverein Ahldorf besteht weiterhin. Hier sind sieben Jungmusiker in der Ausbildung. Leider brachte ein Werbetag in der Grundschule nicht den gewünschten Erfolg. Aber man werde die Sache weiter verfolgen, versprach Schlotter.

Die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Verein sind für den Dirigenten Volker Wälde die Dinge, die ihm, trotz aller Probleme, Ansporn geben, weiterzumachen. Ein Patentrezept für die Zukunft hatte er auch nicht. Eine Kooperation sei nicht so einfach. Hoffnung setzt er darein, die Jugendarbeit zu intensivieren. Für ihn hätte es zeitlebens nichts Schöneres gegeben, als Musik zu machen und so Stress und Sorgen zu vergessen. Das gelte es rüberzubringen. Vielleicht, so hofft er, hat der Eine oder Andere ja Kinder oder Enkel, die Spaß am Musizieren haben. Wünschen würde sich Wälde, dass es zunächst einmal mindestens so weitergeht wie bisher und dann vielleicht wieder aufwärts.

Mit dem gut besuchten Glühweinfest und dem Frühlingsfest kam man in der Bilanz von Kassierer Rainer Bok am Ende auf eine schwarze Null. Man sieht, der Verein kann nur überleben, wenn er eigene Veranstaltungen organisiert.

Ortsvorsteherin Edith Barth war beeindruckt, was hier trotz Spielermangels auf die Beine gestellt wurde. Der Musikverein sei ein wichtiges Standbein in der Gemeinde. Er sei immer ein verlässlicher Partner, der nie Nein sage, wenn seine Mitwirkung gefragt sei. Sie hoffe vor allem, dass es beim Musikverein personell bald wieder aufwärts geht.

In diesem Jahr standen die Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Der Vorsitzende Joachim Schäfer hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben könne. Da die Gespräche im Vorfeld ergebnislos verlaufen waren, unternahm Ortsvorsteherin Edith Barth an diesem Abend noch einmal einen Versuch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Mehrere Personen wurden vorgeschlagen, lehnten aber alle ab. Für Siegbert Quade wurde zum 2. Vorsitzenden Patric Bücker gewählt, der dem Verein erst zwei Jahre angehört. Nach einem weiteren erfolglosen Versuch, doch noch einen 1. Vorsitzenden zu finden, erklärte sich Joachim Schäfer bereit, das Amt kommissarisch weiterzuführen. Es soll sich jetzt verstärkt um einen Nachfolger bemüht und dann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Im Amt bestätigt wurden Kassierer Rainer Bok, Schriftführerin Kornelia Ragnit und Orchesterleiter Georg Schlotter. Für die Aktiven wurden Thomas Pfeffer, Gabriel Maier, Lars von der Knesebeck, Roman Schneiderhan, Markus Hellstern und neu Frank Pfeffer gewählt. Die passiven Mitglieder werden im Ausschuss von Reinhard Bok, Roland Noll und Armin Schäfer vertreten. Wiedergewählt wurden auch die Kassenprüfer Wolfgang Pfeiffer und Helmut Pfeifer.