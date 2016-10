Horb a. N. Trockenski fahren, Schokonüsse schleudern und Musik genießen

Am Samstag startete das Festwochenende des Musikvereines mit dem Gaudiabend "Typisch Schwäbisch". Die musikalische Unterhaltung übernahmen die Musikkapellen aus Fischingen, Sigmarswangen und Wurmlingen. Wera Berger und Melanie Sattelberger hatten sich wieder lustige Spiele für die Musikkapellen ausgedacht. Seit einem Mallorca-Ausflug 2001 haben die Dettinger Musiker Freunde aus Machtsum (Landkreis Hildesheim). Die Dettinger waren zuletzt im Juni zu Besuch in Niedersachsen, und nun kam eine Abordnung mit der Ortsbürgermeisterin Manuela Vollmer an den Neckar. Die Freunde hatten sichtlich Spaß am schwäbischen Gaudiabend und am Schlachtfest.

Die Spielfolge der drei Kapellen wurde ausgelost, und so durften die Akteure aus Sigmarswangen zuerst auf die Bühne. Danach die Wurmlinger Musiker und zuletzt die Fischinger Kapelle.

Beim ersten Spiel galt es von einem Schwarzwurstring ein 33 Gramm schweres Stück abzuschneiden. Dies meisterten die Vertreter der Kapellen ganz ordentlich. Bei der zweiten Aufgabe galt es eine Butterbrotpapiertüte zum Platzen zu bringen, danach einen Butterkeks essen und zum Schluss ein Luftballon aufzublasen. Die Zeit wurde natürlich sekundengenau notiert. Da kamen die Mitspieler ordentlich ins Schwitzen. Zwischendurch sorgten natürlich alle drei Kapellen für musikalische Stimmung.