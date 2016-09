Horb a. N. Treuer Kolpingbruder mit Leidenschaft fürs Fotografieren

Eugen Pfeifer war über zehn Jahre lang Vorsitzender des Horber Foto-Clubs und ist seit gut 50 Jahren Mitglied der Horber Kolpingfamilie. Sein langjähriger Wegbegleiter Engelbert Kronenbitter bezeichnete ihn als einen Freund, auf den man sich immer verlassen konnte, und der mit angepackt hat, wenn es was zu tun gab.

Der Jubilar selbst denkt gerne an seine Zeit als "Senior", einer Art Gruppenführer, in der großen Kolpingfamilie zurück. Heute lebt er etwas zurückgezogen. Die Augen machen nicht mehr so mit wie früher. Deshalb soll er nicht mehr Autofahren und ist so auf Mitfahrgelegenheiten oder die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Trotz allem nimmt er noch lebhaft am Geschehen von Horb teil. Vor wenigen Tagen war er beim Schüttefest, nahm am Gottesdienst teil und ließ sich hinterher sein Schnitzel schmecken.

Geboren wurde er am 4. September 1936 als Sohn des Bäckermeisters Eugen Pfeifer, der zusammen mit seiner Frau Ludwina in Hanober, einem kleinen Ort nahe Ravensburg, eine eigene Bäckerei betrieb. "Mein Vater hat gleich einen Tag nach Kriegsausbruch am 1. September 1939 in den Krieg ziehen müssen. Für ihn gab es keine Schonfrist, denn er war kein Nazi", erinnerte sich der Jubilar an seine früheste Kindheit. Für die Mutter, die drei kleine Kinder zu versorgen hatte, begann eine schwere Zeit. "Wir haben viel bei Bauern geholfen – so kamen wir durch die Wirren des Krieges ohne zu verhungern." Zur Volksschule ging Eugen in Hanober, für eine bessere Schulbildung reichte damals das Geld nicht. Und dies, obwohl er gerne das Abitur gemacht hätte, um Literatur zu studieren, denn von klein auf war er das, was man landläufig einen "Bücherwurm" nennt. "Ich habe immer gelesen und tue es auch heute noch – zwar mit der Lupe, aber immerhin. Lesen ist meine Leidenschaft" so der Jubilar im persönlichen Gespräch. Statt Studium war, ganz in der Familientradition, eine Bäckerlehre angesagt, die er 1950 begann und drei Jahre später abschloss. 1955 stand dann ein wichtiger Schritt bei der Familie Pfeifer ins Haus. Der Vater bekam bei der Horber Spitalstiftung eine Stelle als Mesner und Dienstbote, und so zog die Familie nach Horb. Eugen blieb noch ein Jahr länger in der alten Heimat, da seine jüngere Schwester Maria noch nicht ganz mit ihrer Ausbildung, die sie in Wangen machte, fertig war, und man das Mädel nicht alleine im Allgäu zurücklassen wollte. Doch 1956 war dann die ganze Familie in Horb, und man wohnte in dem Haus in der Gutermannstraße, in dem heute das katholische Pfarramt untergebracht ist. Dort wurde es für all die Personen mit der Zeit etwas eng, und man konnte in die Sommerhalde 1 – dem heutigen Wohnsitz von Pfarrer Morein – umziehen.