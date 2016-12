Horb a. N. Tradition feiert ein kleines Jubiläum

H orb. Vor zehn Jahren hat der damalige Oberbürgermeister Michel Theurer diese alte Tradition wieder aufgegriffen.

S chon beim Gang durch das Treppenhaus des Rathauses, dies natürlich im Nachwächtergewand, gab es ein großes Hallo. "Es ist eine lieb gewordene Tradition, den Nachtwächtern am Thomastag mit einem Thomaswein zu danken", so Bürgermeister Jan Zeitler. Die Nachtwächter präsentieren Horb über die Region hinaus. Der Job als Nachtwächter war damals eine harte Aufgabe.

Obernachtwächter Joachim Lipp schreibt dazu: "Im Stiftskirchenturm wurde seit unvordenklichen Zeiten das Zehnuhrläuten durch die Horber Nachtwächter besorgt. Dafür wurden sie ursprünglich vom Spital zum Heiligen Geist am Thomastag, dem Tag mit der längsten Nacht extra belohnt. In den einstig österreichischen Landen endete nämlich am Thomastag die einjährige Amtszeit der besoldeten Staatsdiener und gleich nach Weihnachten wurden beim Jahrgericht auf dem Horber Rathaus auch die Nachtwächter vom Magistrat wieder neu gewählt und vereidigt. Es gab also für die Horber Nachtwächter ein Weihnachtsgeschenk schon zwei Tage früher." Diese uralte Tradition hatte der damalige Horber Oberbürgermeister Michael Theurer im Jahr 2006 mit einem Weinpräsent für die Nachtwächter vom Museums- und Kulturverein wieder aufgegriffen und seither freuen sich Joachim Lipp, Heinrich Raible und Bruno Springmann immer auf den Thomaswein.