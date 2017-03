Horb a. N. Tolle Jugendarbeit kann sich hören lassen

Horb-Dießen. Das Ausbildungsprogramm für die Jungmusiker kann sich sehen (und hören) lassen: Angefangen wird mit Singen, Tanzen, Bewegung und Schulung des rhythmischen Gefühls. Seit November 2015 bietet der MV die musikalische Früherziehung im Kindergarten Leimenparadies an, wo aktuell zwölf Kinder in zwei Gruppen unterrichtet werden. Ab der Grundschulklasse drei beginnt die Bläserklasse, in der die Musikschüler auch individuell beim Übungen mit ihrem Instrument geschult und gefördert werden.

Der MV überlässt bei der Jugendbetreuung nichts dem Zufall, sondern betraute zwei musikalisch hervorragend ausgebildete, junge Damen mit dieser Aufgabe: Lena Kreidler und Kathrin Gugel fungieren als Jugendleiterinnen des MV. Beide Musikerinnen besitzen die D3-Prüfung und gelten als ausgezeichnete Solistinnen. Wie verantwortungsvoll sie mit ihren Aufgaben umgehen, bewies das erste Jugendvorspiel. Der Vorsitzende Daniel Straub, der das Konzert der Jugend eröffnete, darf ebenso stolz auf den musikalischen Nachwuchs wie auf seine Jugendleiterinnen sein, wie die Einzelauftritte der Jugendlichen im Anschluss bewiesen.

Als deren Musiklehrer sind MV-Dirigent Rudolf Breisinger (Klarinette), Thomas Zacharias (Saxofon, Querflöte) Albrecht Friedrich (Klarinette), Thomas Scheiflinger (Saxofon) und Martin Stöckel (Tuba, Trompete) involviert. Schon jetzt verbindet den MV Dießen eine Kooperation mit dem Jugendorchester des MV Bittelbronn, wo die Dießener Jungmusiker bald integriert werden sollen. Diese Kooperation macht Sinn, denn nichts kann schöner sein als ein zusammengeschweißtes, kameradschaftliches Jugendorchester, das obendrein von einem hervorragenden Dirigenten in Person von Sebastian Kocheise geleitet wird. Am Ende des Jugendvorspiels bewies die Jugendkapelle Bittelbronn mit "Palisades Ouvertüre", Party Rock und "Don’t Stop Believin’" ihren hohen Ausbildungsstand unter Leitung von Dirigent Kocheise.