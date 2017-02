Horb a. N. Tipps für den gemeinsam gewählten Lebensweg zu zweit

Paare die heiraten wollen, haben einen Tag lang die Möglichkeit, sich mit Themen wie Werte, gutem Umgang bei Konflikten und dem Sakrament der Ehe auseinanderzusetzen. Das Dekanat schildert die Ziele und Hintergründe des Angebots: "Wissen Sie, welche Werte Ihrem Partner wichtig sind? Wenn zwei Menschen heiraten, entscheiden sie sich für einen gemeinsamen Lebensweg. In der kirchlichen Trauung stellen sie ihr Ja-Wort unter das Ja-Wort Gottes. Man verspricht, sich gegenseitig so anzunehmen, wie man ist und auch, wie man in Zukunft sein wird. Da lohnt sich ein Tag der Vorbereitung absolut."

Das katholische Dekanat Freudenstadt lädt deshalb in einem Vorbereitungsseminar dazu ein, ein Gespür für die Welt des jeweils anderen zu bekommen und sich auf diese Weise gut auf den gemeinsamen Weg vorzubereiten.

Beim Eheseminar "Unterwegs zur Ehe – gemeinsam auf dem (Lebens)Weg" machen sich die Teilnehmer gemeinsam auf den Weg. Das Seminar findet am Samstag, 29. April, von 9.30 bis 17 Uhr in der Natur in Horb statt.