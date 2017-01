Horb a. N. Tiere sind auf die Minusgrade eingestellt

Doch gerade bei Waldtieren ist eine Fütterung noch nicht notwendig, sagte Revierleiter Peter Daiker. "Der Bestand ist durch die Jagd so weit angepasst, dass es genug Futter für die Tiere gibt." Wichtig sei vielmehr, dass vor allem Rehe derzeit nicht gestört werden. "Die fahren ihren Stoffwechsel so weit runter, dass sie nicht viel brauchen", allerdings müsse deshalb Rücksicht genommen werden, damit sie sich nicht zu sehr anstrengen müssten.

Man sollte nicht durchs Unterholz marschieren, denn oft würden sich die Tiere dorthin zurückziehen, um Energie zu sparen. "Auch der Magen der Rehe passt sich an", erklärte Daiker eine Besonderheit. Während die Tiere sonst Kräuter und Blätter fressen, stellt sich der Pansen auf härtere Nahrung wie Triebe und Knospen ein. Die Rehe fressen sich laut Daiker zusätzlich ein ordentliches Fettpolster an, auf das sie in dieser Zeit zurückgreifen können. "Wenn man sie jetzt zu sehr aufschreckt, brauchen sie mehr Energie und dann ist Wildverbiss die Folge", so der Experte. Wichtig sei deshalb, dass der Lebensraum auch die Zahl der Tiere tragen kann. Das derzeitige Wetter sei für die Tierwelt weniger ein Problem als eine unbeständige Wetterlage. "Daran können sie sich anpassen, schlechter ist, wenn Ruhephasen oft mit aktiveren Phasen abwechseln", stellt Daiker die Probleme der Tiere dar. Dann müssten sie ihren Stoffwechsel immer wieder hochfahren. Auch den Schädlingen machen die Temperaturen weniger aus. "Der Borkenkäfer hat eine Art Frostschutzmittel", anfälliger sei er für wechselhaftes Wetter, da ihm dann ein Pilz zu Leibe rücken kann.

Bei den Vögeln sieht es etwas anders aus. Sie könne man ruhig füttern, erklärten Lambert Straub und Eckhard Kiefer vom Horber Naturschutzbund (Nabu). "Vor allem weil die Tiere bedingt durch den kleineren Lebensraum auch weniger Futter finden", sagte Straub. Kiefer ergänzte, dass man dauerhaft füttert, denn die Vögel gewöhnten sich an die Futterstelle. Dort sollten die Tiere nicht auf dem Futter herumlaufen können, denn dadurch könnten sie sich beispielsweise mit Salmonellen anstecken.