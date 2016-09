Horb a. N. Thomas Philipps eröffnet Filiale

Es ist die Thomas Philipps GmbH & Co. KG mit Stammsitz in 49143 Bissendorf, die dort eine Filiale eröffnet. Laut eigenen Angaben ist dieser Vollsortimenter ein "Sonderpostenhändler aus Leidenschaft".

Das Sortiment von Thomas Philipps, das sich überwiegend aus Markenwaren zusammensetze und das man in seiner gesamten Breite auch in der neuen Filiale am Mühlener Torweg 23 ab 21. November anbieten werde, umfasst folgende Warengruppen: Haushaltswaren, Putz- und Reinigungsmittel, Haus und Garten, Elektrogeräte, Möbel und Lampen, Deko und Geschenke, Camping und Reisen, Auto und Werkzeug, Büro und Schreibwaren, Kosmetik, Beauty und Wellness, Spielwaren, Sport und Freizeit, Pflanzen und Blumen, Heimtierbedarf, Textilien und Heimtextilien, Lebensmittel und Getränke sowie Sonder- und Restposten. Über 3000 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen Thomas Philipps Sonderposten in den Filialen, der Logistik und in der Verwaltung. Das Unternehmen kann allein im Jahr 2016 auf 15 Neueröffnungen und 17 Marktumbauten zurückblicken.

"Die Entscheidung für den neuen Standort Horb fiel nach sorgfältiger Marktanalyse", sagt Uwe Speckmann, Leiter Projektverwaltung/Expansion von Thomas Philipps. Auch Fritz Daub, dem das Gebäude mittlerweile gehört, ist überzeugt. Der Standort in der Nähe der Dualen Hochschule, die vielen Parkmöglichkeiten, die fußläufige Anbindung an die Kernstadt und nicht zuletzt das Sortiment, mit dem eine große Spanne an unterschiedlichem Bedarf abgedeckt werden könne, würden diesen neuen Standort für Horb und die Raumschaft, aber auch für die Unternehmensgruppe Thomas Philipps mehr als interessant machen.