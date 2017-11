Horb a. N. Themen und Impulse speziell für Männer

"Männer wie wir… kennen nur eine Richtung!?" unter diesem Motto lädt das katholische Dekanat Freudenstadt in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) alle Männer am Samstag, 25. November, ins katholische Gemeindezentrum in Horb (auf dem Hohenberg) ein.

Zur Auswahl stehen diesmal drei Workshops mit den Themen WS 1 "Licht für meinen Weg" mit Pater Pirmin Mayer, dem Wallfahrtsleiter des Kloster Beuron, WS 2: "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" mit Fred-Jürgen Werr von der Psychologischen Beratungsstelle Horb und WS 3: "Gesundheit, Männer!" mit Christian Kindler zu Fragen rund um das Thema Männer und ihre Gesundheit. Beginn ist um 16 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 18 Euro inklusive Jubiläumsessen und Getränken. Einen Informationsflyer gibt es bei der Dekanatsgeschäftsstelle Horb, Telefon 07451/ 71 92, E-Mail: dekanat.freudenstadt@ drs.de. Anmeldeschluss ist der 21. November.