Horb a. N. Thema Spielsucht im Fokus

Er hatte auch seine Frau mitgebracht, die als unmittelbar Betroffene erzählte, was die Spielsucht ihres Mannes mit ihr gemacht hatte. Die Volksmission schildert: "Die Ehe stand kurz vor dem Aus. Doch durch Zuwendung zum christlichen Glauben und zu einer persönlichen Entscheidung für Jesus wurde sie erneuert, und Engelbert Frammelsberger erlebte Befreiung von seiner Spielsucht. Die Zuhörer waren sichtlich ergriffen von diesem ehrlichen Bericht und konnten die Lebensveränderung an den beiden sehen, die heute aktiv in ihrer christlichen Gemeinde und bei einem Ehedienst mitarbeiten."

Das Vesper, Fleischkäse frisch aus dem Ofen mit Kartoffelsalat und Rindswürste, genossen die anwesenden Männer in vollen Zügen. Direkt im Anschluss gab es noch regen Austausch untereinander.

