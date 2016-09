Horb a. N. Textilfrei gegen den Leerstand

Grüber: "Ich habe schon die ersten Zusagen. Körper-Bild-Initiator Ekkehart Scholz war bei einer der ersten Veranstaltungen im Kreativraum dabei und hat mir von der Veranstaltungsreihe erzählt. Da ist mir das eingefallen, was City-Manager Thomas Kreidler so dezent ›lichte Körper‹ nennt! Ich bin dabei, mir Tänzerinnen und Tänzer zu suchen, die nackt im Kreativraum auftreten."

Das Konzept der "lichten Körper" erklärt Grüber so: Der Kreativraum wird zur langen Nacht der Lichter innen voll beleuchtet. Dann treten die "Ginger Girls" auf. Unterbrochen von den Nackt-Tänzern, die alle zehn Minuten ihren Auftritt haben.

Grüber: "Ich habe schon einen Body-Painting Künstler an der Hand. Der wird sie bemalen, wenn sie wollen. Das hat für die Tänzer auch den Vorteil, dass sie eine hauchdünne Hülle übergezogen bekommen. Aber wer will, kann auch ganz nackt tanzen." Nach dem Nackt-Auftritt sind dann wieder die "Ginger Girls" dran – bis zum nächsten Nackt-Tänzer. Geplant ist das Event für die Dauer von einer Stunde – also braucht Grüber mindestens fünf, die bereit sind, alle Hüllen fallen zu lassen.