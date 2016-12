Horb a. N. Terror-Anschlag wirkt sich auch auf Fasnet aus

In Horb habe das Thema "Sicherheit bei Veranstaltungen" seit einigen Jahren einen hohen Stellenwert, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. "Die betroffenen Mitarbeiter und auch die Vertreter von Vereinen, die Veranstalter von Großveranstaltungen sind, wurden in mehreren Fortbildungsveranstaltungen über sicherheitsrelevante Aufgaben umfangreich geschult, sodass sich anlässlich der gemachten Erfahrungen bei der Betreuung der bisherigen Veranstaltungen eine besondere Fachkompetenz entwickelt hat. Die Sensibilität für Sicherheitsfragen hat sich auch bei uns im Laufe der vergangenen Jahre fortentwickelt – wie schon in der Vergangenheit werden auch jetzt nach dem schlimmen Anschlag in Berlin neue Erfahrungswerte und Situationen in künftige Konzepte mit einfließen."

Die Stadtverwaltung nehme bei jeder Veranstaltung eine Gefährdungsbeurteilung und eine Risikoabschätzung durch, die unter anderem Größe, Ort, Zeitraum, Art, Programm und Besucherkreis der Veranstaltung sowie sonstige Sicherheitsfaktoren berücksichtige.

"Sofern es die Art der Veranstaltung erfordert, wird bei größeren Veranstaltungen in der Regel auch ein Sicherheitskonzept verlangt, das von der Stadtverwaltung Horb als zuständige Ortspolizeibehörde in Abstimmung mit dem Polizeirevier Horb geprüft wird", so die Stadt weiter. Abhängig von den besonderen Umständen des Einzelfalls können noch weitere Auflagen, zum Beispiel zu brandschutzrechtlichen Aspekten, Ordnungskräften, Sanitätsdienst oder zu einem Sicherheitsdienst und deren Aufgaben erteilt werden.