Horb a. N. Tennisclub unterstützt die Rechte der Kinder

Mit einem "Silly Walk für Kinderrechte", der landesweit Anerkennung fand, wurde auf das Jubiläum der Kinderrechtskonvention und auf die weltweit gültigen Kinderrechte aufmerksam gemacht.

Im September beschlossen die Kinder und Jugendlichen sich mit einem Kleinspielfeld und einer Tombola an der Dettinger Dorfhocketse zu beteiligen. Unterstützt von den Unternehmen und Geldinstituten der Region konnten Gewinne verlost werden. Von dem Erlös der Tombola wurde mit 250 Euro der größte Teil an Unicef gespendet. Mit der Spende wird das Projekt "Lumiere" in Burundi unterstützt. In Burundi haben weniger als drei Prozent der Bewohner Zugang zu Strom. Das bedeutet für die Kinder, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr lernen oder Hausaufgaben machen können. Als Lichtquelle bleiben nur giftige Kerosinlampen – doch diese haben schlimme gesundheitliche Folgen. Hier unterstützt Unicef mit "micro energy solutions". Mit diesen Geräten wird – ähnlich wie beim Fahrrad-Dynamo – Energie durch Bewegung erzeugt und damit LED-Lampen aufgeladen, die die Familien mit Licht versorgen.

Seit Kurzem heißt es wieder jeden Mittwochnachmittag "Turnzwerge, Turnzwerge-1-2-3" in der Dettinger Schulturnhalle. Über zwanzig Kinder, darunter auch syrische Flüchtlingskinder, rennen, klettern und spielen mit vielen Bällen in einer Bewegungslandschaft. Geleitet wird das Bewegungsangebot vom Sportpädagogen Frercks Hartwig der TMS-Tennisschule und der hauptamtlichen Vereinsmitarbeiterin Meret Hellstern, die ihr freiwilliges Soziales Jahr beim Verein absolviert.