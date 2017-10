Horb a. N. Teil für Teil stimmt jetzt am Bahnhof

Und Gförer überreicht dem Stadtoberhaupt ein Drohen-Luftbild vom Vortag und eine kleine Spende. Rosenberger: "Das Geld nehmen wir gleich für den Nahverkehrstag, bei dem Jugendliche hier lernen, wie man den öffentlichen Nahverkehr nutzt." Dann rief er Ottmar Maier nach vorne: "Ohne ihn und sein dickes Fell hätten wir das nicht geschafft!"

Okay. Der ZOB ist jetzt (fast) fertig. Allerdings: Die Echtzeitanzeige, wann die Busse wirklich ankommen, wird noch dauern. Stadtplaner Peter Klein: "Es war immer klar, dass wir die Installation nicht während der ZOB-Bauphase schaffen. Jetzt werden wir die Displays ausschreiben. Bisher sind wir von Gesamtkosten von 100 000 Euro –­ inklusive der schon verlegten Leitungen für die Anlage –­ ausgegangen. Der Förderantrag ans Land geht demnächst raus."

Die Verkehrsgemeinschaft Freudenstadt ist jetzt dabei noch einen Schritt weiter gekommen. VGF-Geschäftsführer Franz Schweizer: "Unsere Echtzeitdaten gehen jetzt auf der Datendrehscheibe der Landesnahverkehrsgesellschaft ein. Ich gehe davon aus, dass sie spätestens bis Jahresende in der elektronische Fahrplanauskunft Efa eingespielt werden. Ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Daten auch in eine eigene App mit unseren Farben und dem "Ticket to Go" umzusetzen!"

Ein Busfahrer sagt: "Der neue ZOB ist genial. Durch die drei Spuren kommen wir auch schnell wieder raus!"

Fehlt nur noch ein Detail am Bahnhofsareal: der neue Platz vor der Kreissparkasse. Also gemütlich rübergegangen. Dann ziehen der Landrat und der OB am Seil. Nichts passiert. Künstler "OMI" Riesterer zeigt den beiden, wie man die Plane vom Kunstwerk "Dreivierteil" wegzieht. Ein "Turm", der vorher auf der Neckarstraße gestanden hat.

Riesterer: "Es besteht aus Teilen, die man aus der Architektur kennt wie Fassaden, Nischen, Fenster. Sie werden allerdings durch Schrägen in Frage gestellt. Die Arbeit gerät durch die optische Schräglage in eine dynamisch-statische Bewegung und verbindet tänzerisch die statische Architektur der beiden Gebäude."

OB Rosenberger: "Obwohl die Skulptur schon vor Jahren entstanden ist, sieht man jetzt, dass mit der Skulptur, der Architektur des Einkaufszentrums und der Kreissparkasse etwas zusammenkommt, was zusammengehört." Landrat Rückert: "Wir Menschen sind keine Computer. Wir haben Gefühle und Kreativität. Ich vielleicht weniger als der Künstler. Aber die Kreativität der Künstler öffnet uns die Augen. Diese Skulptur ist wieder ein Zeichen, mit dem Horb als kulturoffene Stadt im Landkreis hervorsticht."

Und damit hat Horb jetzt am Einkaufszentrum ein "Karlsruher Tor". Auf der Seite der Kreissparkasse Riesterers Würfel-Trum, gegenüber die Neckarblüte seiner Ehefrau Barbara Jäger. Beide kommen aus der badischen Hauptstadt.