Horb a. N. Tanzfreudige Damen

Auch in diesem Jahr hatte die NZ Dettingen die ältere Generation der Einwohner zu einem geselligen Nachmittag eingeladen, um die heiße Phase der Fasnet einzuläuten. Selbstverständlich war für die Unterhaltung bestens gesorgt. Neben einem umfangreichen, unterhaltsamen Programm sorgte ebenfalls ein DJ-Team (Alex Salo und Marcel Lopez) von "Casch Sound & Light" für perfekte Stimmung unter den Gästen. Mit dem Einmarsch der NZ Dettingen, musikalisch begleitet von den Lombaseggel, präsentierten die Narren zugleich ihren Schneckengraber-Tanz. Anschließend durfte die Tanzgarde der Zunft – welche in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert – das Publikum mit ihren Garde-Tänzen für sich begeistern. Das in den Kleinen bereits etwas Großes stecken kann, bewiesen die Minis als sie sich mit ihrer gekonnten, menschlichen Pyramide von ihren beifallsfreudigen Gästen verabschiedeten. Nach einer kurzen Stimmungs- und Tanzrunde präsentierten sich die "Minis" erneut tänzerisch, diesmal als "Minions" verkleidet, dem Publikum. Nachdem die "Muridapper" ihre "Muri Magisch Musig" zum Besten gaben, entzückten die "Disney-Prinzessinnen" der Tanzgarde mit ihrer Darbietung die Gäste. Jeweils drei Tänzerinnen hüllten sich hierbei in die Kostüme der Disney Figuren: Jasmin (Aladdin), Belle (Die Schöne und das Biest), Dornröschen, Pocahontas und Elsa (Die Eiskönigin).

Neben den Linsenbühlhexen präsentierten sich erneut die Lombaseggel der NZ, wie die Kohlwald Köhler mit ihrem unterhaltsamen Männerballett. Mit einem bunten Programm, gemütlicher Atmosphäre und reichlich musikalischer Unterhaltung, sorgte die NZ Dettingen für ausgelassene Stimmung unter den Senioren.