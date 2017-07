Horb a. N. "Tamino" wird jetzt zu "Da Vinci"

Auch Gennaro Materazzi ist froh, wieder ein Standbein in Horb zu haben. Jahrelang waren er und sein Bruder Roberto das Gesicht hinter dem "Belle Arti" im Sebastian-Lotzer-Haus.

Mieter hofft, dass die Stadt so schnell wie möglich das Okay gibt

Gennaro Materazzi hat inzwischen das Ristorante "Da Vinci" in Vaihingen-Enz. Dort gibt es beispielsweise Pizza, Pasta und Salate. Klar, dass das ehemalige Tamino am Flößerwasen jetzt auch den Namen "Da Vinci" bekommt. Materazzi: "Allerdings mit dem Zusatz ›Eisdiele‹. Wir werden hier Pasta und Antipasti anbieten, dazu Eis und Kaffee. Jetzt werde ich einen Bauantrag stellen und hoffen, dass die Stadt so schnell wie möglich das Okay gibt."

Wichtig ist ihm dabei: "Wir werden einen Mix zwischen Bistro innen und Café außen anbieten. Bar und die Inneneinrichtung lassen wir aus Italien kommen. Da wir noch nicht absehen können, wann die notwendigen Genehmigungen kommen und die Einbauten fertig sind, können wir leider derzeit noch nicht sagen, wann genau wir das ›Da Vinci‹ eröffnen."

Knapp zwei Jahre lang hatte das Tamino als Café den Flößerwasen zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Dann wurde der Pachtvertrag nicht verlängert. Der Grund, so die Eigentümer damals: "Das Vertrauensverhältnis zwischen den Pächtern und uns ist nicht mehr vorhanden."

Die Hugs hatten trotzdem eifrig dafür geworben und inseriert, um wieder ein Café oder etwas ähnliches in die Räumlichkeiten zu holen.

Und Gastronom Materazzi konnte sich dem Charme der Räumlichkeiten und des Ortes wohl nicht entziehen.