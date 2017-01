Horb a. N. Talheimer Wehren schließen sich zusammen

Die beiden bisher selbstständigen Abteilungen der Feuerwehr Talheim, Unter- und Obertalheim, schlossen sich im Rahmen einer feierlichen Gründungsversammlung zu einer gemeinsamen Abteilung zusammen. Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Talheims Ortsvorsteher Thomas Staubitzer werteten dies in ihren Grußworten gar als historischen Schritt zu einem geeinten Talheim. Aus diesem Zusammenschluss heraus ergab sich die personell größte Abteilung im gesamten Stadtgebiet.

Frank Jahraus fungierte beim wichtigsten Punkt als Wahlleiter

Insgesamt sind in der neuen Abteilung Talheim 121 Personen tätig – allein 73 davon in der aktiven Wehr. Dazu kommen 22 Kinder und Jugendliche in der Jugendwehr, 14 Mann in der Altersabteilung und 17 Personen vom Spielmannszug.