Horb a. N. Talheimer Katholiken beten und singen an vier Altären

Horb-Talheim. In Talheim wurde an Fronleichnam wieder das Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist gefeiert. Der Festgottesdienst wurde in St. Martinus, dem ehemaligen Obertalheim, von Pfarrer Armin Noppenberger zelebriert. Musikalisch begleitet wurde die Messe vom Kirchenchor unter der Leitung von Nico Lutz, der auch an der Orgel spielte.