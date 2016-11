Bei typischem Novemberwetter unternahm die Wandergruppe Talheim eine Wanderung durch die herbstlichen Mischwälder bei Mötzingen. Der Laubwald zeigte größtenteils noch seine bunte Farbenpracht. Wanderführer Hermann Strein plante die Strecke sorgfältig. Zusammen mit Gabi Weiss kümmerte er sich auch um eine Kaffepause in der Natur. Vorbei am großen Rückhaltebecken, welches die Ammer entlasten soll, dann weiter zum Höhepunkt der Tour, zum Pommerlesloch. Ein ortsansässiger Mitwanderer wusste über die Größe der Höhle und die Geschichten über das Loch gut Bescheid und konnte sein Wissen der Gruppe weitergeben. Er war selbst schon einmal hinabgestiegen in die Tiefe. Eine Schlusseinkehr gab es im Sportheim in Mötzingen. Foto: Möhrle