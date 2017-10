Horb a. N. Talheim hat wieder eine Arztpraxis

Sie decken mit ihrem Angebot an ärztlichen Leistungen das klassische Spektrum der Allgemeinmedizin ab. Vom Gesundheitscheck, Impfberatung und Krebsvorsorge für den Mann bis zur Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen mit Teilnahme an DMP-Programmen für KHK, Diabetes mellitus Typ 2 und Asthma/COPD ist alles möglich. Kleinere Verletzungen können direkt in der Praxis versorgt werden.

Diagnostisch sind sie mit EKG, Langzeit-Blutdruck und Langzeit-EKG, Lungenfunktionsmessung, sowie Sonographie (Schilddrüse und Bauchorgane) ausgestattet. Bei einigen Erkrankungen bietet die Ärztin auch Akupunktur als alternative Behandlungsmethode an.

Geboren wurde Helga Raible in Horb, studiert hat sie in Ulm. Praktika in England, Schottland, Australien, Südafrika, Schweiz schlossen sich an. Weiterbildungszeit in Liestal (Schweiz, HNO), Rheinfelden (Schweiz, Innere), Wolfach (Chirurgie), Nagold (Innere) und Altheim (Praxis Schach, Allgemeinmedizin) rundeten die beruflichen Erfahrungen ab. Seit Mai 2015 darf sie den Titel "Facharzt für Allgemeinmedizin" führen. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Am Samstag durfte sie neben vielen Bürgern, Bekannten und Freunden auch Ortsvorsteher Thomas Staubitzer begrüßen, der zusammen mit seiner Ehefrau Sandra vorbeischaute. Natürlich reihte sich Ortschaftsrätin und Gemeinderätin Silke Wüstholz ganz vorne in die Schar der Praxisbesucher und Gratulanten ein. Sie war es, die bei fast jeder Sitzung vehement die Forderung nach ärztlicher Versorgung des Steinachtals einbrachte und nicht locker ließ.

Der Zufall, Axel Blochwitz, die Risikobereitschaft von Helga Raible ins Abenteuer der Selbstständigkeit zu starten, die Zusage der Stadtverwaltung, die Mietkosten bis zu Praxiseröffnung zu übernehmen und etwas Glück, das waren die Momente, die zusammen diese Praxisneugründung erst möglich machten. "Und so was dauert eben", fügte ein zufrieden lächelnder Ortsvorsteher an.

Die Praxis befindet sich in der Nagolder Straße 60 in Talheim. Mit dem Aufzug können Patienten barrierefrei in die Praxisräume gelangen.