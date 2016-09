Horb a. N. Tag des offenen Denkmals im ehemaligen Horber Marmorwerk

"Gemeinsam Denkmale erhalten" ist das Motto

Das von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgegebene Motto zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals lautet: "Gemeinsam Denkmale erhalten". Dieses Motto habe man sich schon immer auf die Fahnen geschrieben, so der Verein. Denn bis auf wenige Ausnahmen sei man in Sachen Denkmalschutz bislang recht allein an vorderster Front aktiv gewesen. Und sei dabei nicht immer auf Gegenliebe gestoßen. Im Internet findet sich auf der Vereinshomepage eine lange Liste von denkmalpflegerischen Aktivitäten, die 1984 mit der Dokumentation der Grabinschriften des jüdischen Friedhofs in Horb-Nordstetten einsetzen.

Vor 20 Jahren nahm der Kultur- und Museumsverein mit der Restaurierung des letzten Horber Wasserrads am unteren Mühlkanal ein ganz besonders aufwendiges Projekt in Angriff. Unter der Federführung des zwischenzeitlich verstorbenen Ehrenmitglieds Walter Kreidler wurden am ehemaligen Marmorwerk das mächtige Zuppinger Rad wieder auf Vordermann gebracht und Teile der zugehörigen Transmission samt dem unter einem riesigen Müllhaufen verborgenen Stirn- und Kegelradgetriebe wieder instandgesetzt. Dabei fand der Verein Unterstützung beim vormaligen Landesdenkmalamt, bei Handwerksbetrieben und Firmen, spendenfreudigen Horber Bürgern, bei Bauhof und Feuerwehr.