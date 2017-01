Horb a. N. Tägliches Menü für Körper und Seele

In der Küche gibt es dieses Mal eine Änderung. Das Essen wird von einem Küchenbetrieb gebracht, der auch die Horber Spitalküche beliefert. Jeden Tag ab 11.30 Uhr gibt es ein Hauptgericht (auch vegetarisch) mit Suppe, Getränk, Kaffee und Kuchen. Diesmal kann es passieren, dass bei großem Andrang das Essen ausgeht, denn es muss vorher eine bestimmte Anzahl von Essen bestellt werden. Das soll aber laut Achim Wicker nicht heißen, dass Gäste, die zu spät kommen, mit leerem Magen heimgeschickt werden: "Bei Bedarf gibt es ein Essen, dass wir in der Steinhausküche warm machen können, zum Beispiel vegetarische Maultaschen."

Wie in der Vergangenheit wird auf jedem Tisch ein Spendengefäß stehen, in das jeder so viel gibt, wie er kann. "Wer nichts gibt, ist damit genauso ein herzlich willkommener Gast, wie ein anderer, der zehn oder mehr Euro ins Glas legt", heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

In einer abgegrenzten Ecke bieten die Zuhörerinnen des Zentrums des Zuhörens während der gesamten Vesperkirche ein offenes Ohr für kleine und große Sorgen und laden zum Gespräch ein. Eine Spielecke wird wieder eingerichtet und Tageszeitungen liegen aus.

Kuchenspenden sind übrigens noch willkommen. Man kann einen Kuchen während der Öffnungszeiten der Vesperkirche vorbeibringen. Wegen der fehlenden Kühlmöglichkeit sollte es allerdings kein Sahnekuchen sein. Rühr- oder Obstkuchen werden aber gerne genommen. Wer möchte, kann eine Kuchenspende auch bei Bärbel Engel anmelden, Telefon 07451/ 5 55 34 20.

Unter dem Titel "Gleichberechtigte Gäste" laden dieses Jahr auch der württembergische Landesbischof Frank Otfried July und der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, zu Besuchen in Vesperkirchen ein. "Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Dies gilt auch in unseren Vesperkirchen. Alle, die kommen, sind gleichberechtigte Gäste", heißt es in ihrem Brief.

32 Vesperkirchen gibt es zwischen Oktober 2016 und April 2017 in Baden-Württemberg, die meisten im württembergischen Teil des Landes. Sie stellen warme Mahlzeiten bereit, machen Angebote zur medizinischen Grundversorgung, bieten Raum für Begegnungen und Gespräche oder glänzen, wie etwa in Stuttgart, durch ein eigenes Kulturprogramm.

"Die Ehrenamtlichen schenken jedem Gast Zeit und Zuwendung. Sie tun dies aus Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Darin leuchtet mitten in unserem Alltag etwas vom Reich Gottes auf", schreiben July und Kaufmann.

Hier das Programm am Eröffnungstag der Ökumenischen Vesperkirche, Sonntag, 22. Januar:

Pfarrerin Susanne Veith wird um 11.30 Uhr eine Andacht zur Eröffnung halten, bevor die Verantwortlichen die Vesperkirche eröffnen werden. Oberbürgermeister Peter Rosenberger wird ein Grußwort sprechen.

Um 13 Uhr sind alle Gäste zum "Geistlichen Wort auf dem Weg" eingeladen, das an jedem Tag einen besinnlichen Akzent setzt. Für die musikalische Umrahmung wird wieder Elisabeth Steimle und weitere Musiker am Klavier sorgen.

Kultur-Veranstaltungen

Die MiA-Band aus Ahldorf gibt am Sonntag, 29. Januar, ab 12 Uhr ein Konzert in der Vesperkirche im Steinhaus. Ihre Spezialität sind beschwingte Klänge.

"Schwäbische Komödy" mit dem "Bläck Sheep" alias Wollie Malone ist am Dienstag, 31. Januar, ab 19.30 Uhr bei der Vesperkirche im Steinhaus geboten. Es ist ein Abend für die Gäste, Mitarbeiter, Freunde und Gönner der Horber Vesperkirche und für alle anderen Kulturbegeisterten. Der Eintritt ist frei.