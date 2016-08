Horb-Rexingen. Die Ehemalige Synagoge in Rexingen wird am kommenden Sonntag, 4. September, dem Europäischen Tag der Jüdischen Kultur, von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet sein. Eine Führung über den jüdischen Friedhof findet um 15 Uhr statt. Interessierte Bürger sind eingeladen. Der für 19 Uhr angekündigte Vortrag in der Ehemaligen Synagoge in Rexingen "Lekoudisch in Siggesmauchem" muss wegen Verhinderung des Referenten abgesagt werden. Der Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge wird die Veranstaltung dann im Jahr 2017 nachholen.