Horb a. N. Super-Mario-Show ist ein echter Höhepunkt

Horb-Mühlen. Schon am Nachmittag war es bei der Kinderfasnet hoch hergegangen. Am Abend waren die Narren so richtig in Feierlaune, tanzten und schunkelten.

Für Stimmung sorgte zwischen den Auftritten und später nach dem offiziellen Programm die Tanzkapelle Morenas, ein Duo aus Rangendingen. Bei der Musik hatten zu Beginn des Abends vor allem die jüngsten Fasnetsnarren ihren Spaß und tobten sich beim Tanzen auf der Bühne aus und sangen kräftig mit.

Zunftmeister Erich Müller, der zusammen mit seinem Nachfolger Michael Zörner durch das Programm führte, begrüßte die Gastzünfte aus Bad Imnau, Schietingen, Kiebingen, Bierlingen, Hechingen, Rohrdorf, Ofterdingen und Göttelfingen sowie die Aischbach Waldhexen und die Weitenburger Schlosshexen mit ihren jeweiligen Schlachtrufen. Wie immer wurde das Programm von der Narrenzunft Mühlen mit dem Schonkatanz eröffnet. Die Schonka wurden beim Einmarsch begleitet von der Fasnetsmusik, den Muggaseggele.