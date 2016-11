Horb a. N. Sturer Anwohner sperrt Gehweg ab

Bei der Geschichte um die Absperrung vor dem Haus 27 hat anscheinend der Schwiegersohn der Besitzerin die Finger im Spiel. "Die Frau X war damals mit eine der ersten, die dem Sanierungsvertrag zugestimmt haben", erinnerte sich Peter Zimmermann. Doch dann trat ihr Schwiegersohn auf den Plan und machte alles rückgängig. "Höchstwahrscheinlich ist dies seine Art Rache dafür, dass man ihm seine Abfallsammlung, mit der er schon 2013 den Anwohnern das Leben schwer machte, von behördlicher Seite wegräumen ließ", so die Mutmaßungen im Ort. Der ehemalige, langjährige Ortschaftsrat Joachim Straub berichtete nach der Sitzung, dass er die Absperrung persönlich schon ein paar Mal zurückschob, sie aber wenig später wieder an Ort und Stelle stand. Er habe die Hausbesitzerin darauf angesprochen, was das soll, doch diese verwies immer nur auf ihren Schwiegersohn. "Und der ist nie da", so Straub, der gerne ein Gespräch mit dem Herrn geführt hätte.

Nun ist guter Rat wahrscheinlich teuer. "Vielleicht sollt man eine Bürgerdemonstration vor dem Haus machen", so ein Vorschlag eines sehr verärgerten Bürgers. Bis das "Misten-Mäuerle" und die Gehwegsperrung in der Lindenbrunnenstraße weg sind, wird’s jedoch sicher noch lange dauern, und die Bildechinger Bürger müssen eben solang auf den Gehweg der anderen Straßenseite benutzen.