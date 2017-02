Horb a. N. Studieren am Campus bald ältere Semester?

Klar. Ist ja auch noch Zukunftsmusik. Allerdings ist die Duale Hochschule Horb dafür sehr gut aufgestellt, wie auch Rossmann feststellen durfte: "22 Professoren, 180 nebenberufliche Dozenten für 920 Studenten –­ das ist eine exzellente Ausstattung. Da würde ich schon ein Potenzial sehen, solch ein Angebot entwickeln zu können."

Vor allem, weil sich das mit den Kapazitäten demnächst mit dem Umzug der Feuerwehr auf den Hohenberg klären könnte, wie Campusleiter Diery erläutert: "Derzeit sind wir auf die Räumlichkeiten in der Kaserne angewiesen. Weil wir bei den Räumlichkeiten hier unten im Minus-Bereich sind."

Allerdings gibt es Pläne, die Hochschule unten zu erweitern. Die wurden auch schon mal im Gemeinderat vorgestellt (wir berichteten). Mit studentischem Wohnen beispielsweise. Diery: "Da hätte das Studierendenwerk sicherlich eine Vorkaufs-Option. Wenn sie die nicht ziehen, dann könnten private oder andere Investoren zum Zuge kommen."

Zweites großes Thema bei der Bildungsreise von Rossmann durch Bildungseinrichtungen in den Landkreisen Freudenstadt und Calw: der Schulunterricht.

Denn: Die Professoren in der Runde, wie beispielsweise Christoph Zender (Elektrotechnik), klagten über die hohen Durchfallquoten: "Das liegt an der fehlenden schulischen Vorbildung in den sogenannten MINT-Bereichen (Naturwissenschaft und Technik, d. Red.)."

Rossmann: "Wir müssen noch mehr Wert auf eine umfassende MINT-Grundbildung in den Schulen legen." Esken: "In den weiterführenden Schulen ist das viel zu spät. Da müssen wir schon in den Grundschulen mit anfangen." Weiter argumentiert Rossmann: "Da müssen wir dafür sorgen, dass Bund und alle Länder am gleichen Strang ziehen. Denn auch bei den Lehrenden ist dieser MINT-Fachkräftemangel langsam zu spüren."

Doch jetzt wird ja das Pflichtfach "Informatik" in Baden-Württemberg eingeführt. Führt das nicht dazu, dass für die anderen MINT-Fächer weniger Kapazität da ist?

Zender: "Wenn das so wäre, wäre das fatal. In meinem Fach ist Mathematik fast wichtiger als Informatik." Tim Jansen: "Informatik ist die Schnittstelle zwischen allen unseren Bereichen. Es ist gut, den Schülern die Grundbegriffe frühzeitig beizubringen."

Saskia Esken: "Es geht bei diesem Oberbegriff nicht um die reine Informatik, sondern um das digitale Lernen. Damit können auch Fächer wie Deutsch und Geografie von profitieren."

Zukunftsthemen. Der Nachwuchs. Fehlt nur noch die Forschung. Rossmann staunte, als ihm Christoph Zender die schnellste Kamera der Welt vorstellte: "Die belichtet mit einer halben Millionstel Sekunde. Davon gibt es vielleicht zwei Hände voll auf der Welt."

Gebaut wurde die Kamera von zwei Studenten von Trumpf Laser aus Schramberg. Die Firma will das in ihrer Fertigung einsetzen, während Zender die Technik nutzen will, um unterirdische Stromkabel vom Klimakiller-Gas EF6 zu befreien. Die Super-Kamera soll dabei die kritischen Gasentladungen festhalten.

Saskia Esken dagegen staunt über den Roboter Nobby, dem Studentin Danche Nedeska das Elfmeterschießen bei "programmieren" will.

Und dann ist der Besuch zu Ende. Rossmann bilanziert: "Hochinteressant, dass hier anwendungsnahe Grundlagenforschung gemacht wird." Ihn hat besonders fasziniert, dass hier das Land der Träger der Dualen Hochschulen ist, die der Wirtschaft helfen sollen, Fachkräfte heranzuziehen: "Bei mir daheim in Elmshorn in Schleswig-Holstein sind die Dualen Hochschulen privat finanziert. Das scheint mir sehr wirtschaftslastig zu sein."

Ein Lehrender aus Horb bringt wie folgt auf den Punkt, was der bildungspolitische Sprecher der Bundes-SPD damit meint: "Klar gibt es Firmen, die setzen die Studenten unheimlich unter Erfolgsdruck. Da verstehen wir uns als Lehrende dann als Ausgleich dazwischen – im Sinne der Studenten."