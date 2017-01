Horb a. N. Streit um sogenannten "Schattenhaushalt"

H orb. Und zwar so heftig, dass das Stadtoberhaupt einen Tag nach der Debatte beim Schwarzwälder Boten anrief, um seinem Ärger noch einmal Luft zu machen: "Was Herr Seifriz da behauptet hat, ist unseriös und fast beschämend! Gestern hat er noch für alle Maßnahmen mit befürwortet, und morgen straft er das Rathaus und wohl meine Person dafür ab, weil man ihm den Erfolg nicht gönnen will. Wer behauptet, die Stadtwerke hätten einen Schattenhaushalt und zehn Minuten dafür stimmt, dass diese Stadtwerke wieder auf Kredit in Windkraft investieren – das halte ich nicht für sehr glaubwürdig."

Was war passiert? Seifriz hatte in seiner Haushaltsrede ordentlich ausgeteilt: "Wenn man nachhaltige, seriöse und ehrliche Politik machen will, muss man den Bürgern reinen Wein einschenken, kein trübes, weich gespültes Schorle. Sonst kommen sich die Bürger zu Recht ›verschaukelt‹ vor."

Seifriz kritisierte den "Schattenhaushalt". Zitiert den Bund der Steuerzahler, der sich darüber aufregt, dass immer mehr Kommunen ihre Schulden in Beteiligungen auslagert. Seifriz: "Diese Auslagerungen werden gemeinhin auch als ›Schattenhaushalte‹ bezeichnet. Überträgt man diese Ansätze auf die Stadt Horb, so ergibt sich folgende Situation der Verschuldung: Der Nettoschuldenstand der Hoheitsrechnung beträgt nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2017 – 5,1 Millionen Euro. Bei den Eigenbetrieben (Stadtentwässerung und Stadtwerke) belaufen sich die Schulden im Planjahr 2017 auf 54,1 Millionen Euro. Insgesamt beträgt die Verschuldung laut Plan also zum Jahresende 2017 dann 59,3 Millionen Euro. Das sind pro Einwohner mithin 2397 Euro! Der Anteil der ausgelagerten Schulden betrug in unserer Stadt Ende 2014 knapp 86 Prozent! In der aktuellen Situation sollte aber niemand den Eindruck zu erwecken versuchen, als wäre die Stadt nahezu schuldenfrei. Nur weil die Verschuldung im Hoheitsbereich um rund 500 000 Euro im Vergleich zum Jahr 2016 abgebaut wurde."