Horb a. N. Streit um Beleidigung zwischen Hausmeister und Kindern

Wenn der Hausmeister etwas sagt, dann lachen die Lausbuben, und wenn er sie gar an einem Samstagnachmittag vom Schulhof jagen will, weil sie dort verbotenerweise kicken, gibt’s hinterher im schlechtesten Fall sogar noch eine Anzeige.

So ging es dem nebenberuflich tätigen Hausmeister einer Horber Teilgemeinde. Der gegen einen Strafbefehl, der ihm wegen angeblicher Beleidigung von einigen Schulkindern ins Haus flatterte, Widerspruch einlegte. "Ihr seid Miststücke und behinderten Kinder" soll er den Buben zugerufen haben. Dies wurde dem Familienvater, der selbst vier Kinder hat, zumindest in dem Strafbefehl vom Oktober vorgeworfen.

Immer wieder wurde der Schulhof der Schule von den Buben, die in einer anderen Schule in die sechste und siebte Klasse gehen, als Fußballplatz benutzt. Am Gartenzaun hätten die Burschen eine Latte abgeschossen, empörte sich der Mann. Immer wieder habe er die Jungs darauf aufmerksam gemacht, dass der Schulhof kein öffentlicher Spielplatz sei und sie sich gefälligst an diese Vorgaben zu halten hätten. "Warum seid ihr der Aufforderung nicht gefolgt und hab den Platz verlassen", wollte Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick von zwei der Kinder wissen, die er in den Zeugenstand holte. "Das ist öffentliches Gelände", glaubte ein 13-Jähriger zu wissen und sein 14-jähriger Freund war gar der Ansicht, dass der Hausmeister kein Recht hat, sie vom Schulhof zu verjagen. "Der hat das zwar immer wieder gesagt, doch wir haben das nicht befolgt." Als Trick noch wissen wollte, ob es die Kids waren, die den Zaun beschädigt haben, konnten sich die Buben nur mit viel Mühe überhaupt daran erinnern, dass da ein Zaun steht. Sie hätten aber nie und nimmer, das Lattenstück abgeschossen, versicherten sie voll Nachdruck.