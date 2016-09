Horb a. N. Stolz auf geleistete Flüchtlingshilfe

H orb. Angelika Pecik ist mit vielen Ideen in den Job gestartet, wie sie ehrenamtliche Flüchtlingshelfer unterstützen will. "Die haben Familie, Arbeit, Vereine und engagieren sich auch wahnsinnig in der Flüchtlingshilfe!" Nun gehe es um die Erhaltung der Motivation. Sie sei stolz, Teil dieser Arbeit zu sein.

Werdegang Angelika Pecik ist keine gelernte Sozialarbeiterin – in die Flüchtlingsarbeit ist sie aus persönlichem Interesse eingestiegen. Schon die Abschlussarbeit ihres Studiums "Medien und Wirtschaft" in Calw hat sie über die wirtschaftliche Integration von Flüchtlingen geschrieben. Eigentlich habe sie nach dem Studium ins Ausland gehen wollen, um in Projektmanagement oder Öffentlichkeitsarbeit einer sozialen Organisation zu arbeiten. "Auf einmal kamen die Menschen alle zu uns", sagt Pecik. "Da war es ein logischer Schritt, hier zu helfen."

Nach ihrem Studium hat sie sich 2015 in ihrem Heimatort Mühlen in die Flüchtlingsarbeit gestürzt, hat Deutschkurse gegeben – inzwischen hat sie dabei mitgeholfen, einem jungen Syrer einen Platz an der Popakademie Mannheim und einem anderen ein wohl bald beginnendes Studium in Karlsruhe zu ermöglichen. In ihrem Job ist sie nun zu 25 Prozent bei der Caritas für die Flüchtlingsarbeit in Horb und zu 25 Prozent für die Flüchtlingsarbeit in Calw angestellt.