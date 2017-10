Horb a. N. Stocherkahn-Fahrten vor dem Aus?

Horb. Tobias Haase vom Bo otsverleih "Neckarus": "Wenn man die zwei Jahre buchhalterisch bilanziert, wäre es bescheuert, wenn wir das Angebot weiter vorhalten. Die Horber fahren Stocherkahn lieber in Tübingen!"

Zuletzt hatte der "Neckarus"-Stocherkahnverleih versucht, mit Lockangeboten den Trend zu drehen. Und mit Kahnfahrer Sebastian aus Horb die spontane Nachfrage besser zu bedienen. Haase: "Wir hatten ein Schnupperangebot – zwei Euro für 20 Minuten. Doch selbst an Tagen, wo am Alten Freibad viel los war, hatten wir höchstens vier bis acht Leute im Boot. Auch das Chartergeschäft hat sich nicht so entwickelt wie geplant."

Damit dürfte das Angebot des Stocherkahn-Fahrens in Horb endgültig vor dem Aus zu stehen. Vor Neckarus aus Rottenburg hatte schon ein Tübinger Anbieter versucht, in Horb am Alten Freibad erfolgreich zu ankern. Julia Hopf und Tobias Haase hatten dann vor zwei Jahren den Neustart gewagt – mit Booten, die nach den Horber Türmen benannt wurden. Um Gäste auf die Stocherkähne zu locken, wurden auch Fahrten mit Live-Musik oder zuletzt Sekt angeboten. Offenbar ohne Erfolg.