Horb a. N. Sternsinger sammeln 1135 Euro

Horb-Ihlingen. Im kleinen Ihlingen haben am Sonntag acht Sternsinger 1135 Euro für Projekte gesammelt, die in diesem Jahr schwerpunktmäßig in der Region um den Lake Turkana ganz im Norden Kenias – aber auch in andere Regionen dieser Welt – fließen sollen. Eine durchaus zufriedenstellende Summe sei das, wie Klemens Thamm feststellte, der die Sternsinger-Gruppe zusammengestellt hat. Auch Rosemarie Pappler und Ursula Lucia, die sich wieder um die Sternsinger-Kostüme sowie hinterher im Gemeindezentrum "Mühle" um die Verköstigung der Kinder kümmerten, waren mit dem Ergebnis zufrieden.