In der Vorabendmesse in der Herz Jesu Kirche in Mühlen am Donnerstag wurden die Sternsinger in Mühlen von Pfarrer Elmar Maria Morein ausgesandt. Am Dreikönigstag machten sich die zwölf Sternsinger, die Jüngste war erst zwei Jahre alt, die Älteste 15, in drei Gruppen auf den Weg. Die Mühlener Sternsinger wurden begleitet von Leonie Maurer, die das Ganze organisiert hatte, und zwei Müttern. Sie ziehen im ganzen Ort von Haus zu Haus, ausgenommen sind der Bruckwiesenweg und die Flachsbreite. Hier kommen sie auf Anfrage. Foto: Tischbein