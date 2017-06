Horb a. N. "Steiglehof" wird ab Herbst ausgebaut

Horb. Und das ist eine gute Nachricht für Horb. Denn: Laut Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz fehlt es der Großen Kreisstadt an Hotelkapazitäten. Und das, was Martin Bauer da vorhat, dürfte die Gäste begeistern.

Bauer: "Die ehemalige Scheune gehörte meiner Tante. Ich habe sie gekauft. Jetzt sind wir so weit, dass wir den Umbau starten können!" In der Scheune haben früher Pferde genächtigt. Deshalb steht noch "Gaststall" an der Seite. Bauer: "In der Zeit, als das Wanderreiten beliebt war, haben wir dort Platz für 15 bis 20 Pferde von Gästen gehabt." Jetzt soll dort ein Mix aus Agriturismo (Bauernhofurlaub) und Junior-Suite-Style entstehen.

Bauer: "Ich plane hier sechs Zimmer. Alle mit einem Ausgang und einer Terrasse nach draußen." Agriturismo deshalb, weil es rund um den "Steiglehof" schön grün ist und es auch Hühner gibt. Hotelbesitzer Bauer lächelt: "Wir hatten neulich Gäste aus Kiel. Die haben sich darüber gefreut, dass hier morgens nicht die Möwen krähen, sondern der Hahn."