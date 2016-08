Horb a. N. Steffi Schöne: "Die Werke sind unvernünftig groß"

Ein Nachmittag auf der Terrasse während des Bildhauer-Symposioms. Immer wieder hatte man Steffi mit zwei Frauen durch die Stadt laufen sehen. Karin Feitzinger (orangene Klamotten) und Martina Siebenhandl aus Wien sind bei der Fotokünstlerin zu Besuch. Der Grund: Ein Workshop. Die beiden Fotografinnen sind gerade im Atelier und schaffen an ihren Werken.

Künstlerin Schöne: "Wir arbeiten daran, wie Fotografie und die Darstellung den Sound einer Tageszeitung darstellen kann. Es ist total schwer, das passende Bild für das Papierrascheln zu finden." Und genau dieser Ansatz ist es, der sowohl die B2B- (Business zu Business-Fotografin) und die Porträt-Fotografin Siebenhandl nach Horb gelockt haben. Mal ein paar Tage etwas ganz anderes machen. Den Blick schärfen.

Die Abstraktion. Die Kopfarbeit und die Konzeption, um unsichtbare Dinge in ein Foto zu packen. Die Arbeit daran, ob jede Linie des Fotos das trifft, was Steffi Schöne meint. Die Künstlerin: "Ich bin an einer Arbeit dran, die in Horb entstanden ist. Es wird eine Serie aus Fotografien – in dem bisher größten Format, welches ich jemals gemacht habe." Diese Serie hat die Künstlerhausbewohnerin im November 2015 gestartet: "Aus einer flüchtigen Beobachtung hat sich die Idee entwickelt. Am Anfang hatte ich große technische Probleme, das umzusetzen. Jetzt habe ich mir die Lösungen durch Fleißarbeit am Rechner erarbeitet."