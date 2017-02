Horb a. N. Stefan Schanz: "Ich bin ein Arzt aus Berufung"

Seit 2012 ist er wieder als Facharzt für Anästhesie im Institut für Anästhesie im Krankenhaus Freudenstadt tätig. Dort wird er auch weiterhin an den Diensten teilnehmen, um in der Notfallversorgung, die im ambulanten Bereich mit planbaren Narkosen selten ist, weiterhin Sicherheit durch Erfahrung zu haben. Schanz: "Wir sind die Serviceleister im OP, und das wichtigste für mein Team und mich ist Ihre Sicherheit, das soll das Motto der Praxis sein."

Schanz ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Er sagt von sich selbst: "Ich bin ein Arzt aus Berufung, Familienmensch aus Liebe und Jäger aus Leidenschaft." Er möchte die Nutzung des ambulanten OP-Zentrums ausbauen und sucht nun die Kooperation mit weiteren Operateuren. Bis drei OP-Tage können aktuell in den neu gemachten und komplett ausgestatten zwei OP-Sälen angeboten werden. Eine Erweiterung der Zulassung auf fünf Tage werde angestrebt, so die KLF.

Aber auch frei niedergelassene Ärzte können den Service des MVZ Horb nutzen. "Gegebenenfalls kann das Team auch in eine Praxis kommen, um Narkosen anzubieten. Gerne können sich interessierte Ärzte bei der Geschäftsführung des MVZ Herrn Ralf Heimbach in Freudenstadt melden", informiert die KLF.

Schanz bietet an Narkosen ein breites Spektrum an: Betreuung, Gabe von Beruhigungsmitteln (Dämmerschlaf) und Kreislaufüberwachung bei OP in örtlicher Betäubung durch den Operateur; Vollnarkosen mit Maske, Kehlkopfmaske oder Beatmungsschlauch unter Einsatz von Narkose Gas und Narkoseinfusionen; Kombinationsnarkosen aus Vollnarkose und Teilnarkose; Teilnarkosen (gerne auch mit Dämmerschlaf ) in Form von Venenanästhesie mit Blutsperre; rückenmarknahe Formen der Regionalanästhesie; Nervengeflechts-Anästhesie an einzelnen Arm oder Bein mit Reizstromsuche (Ultraschall ist geplant): Blockaden an Handgelenk oder Fußknöchel; Blockade der Schulter; postoperative Betreuung mit Behandlung von Schmerz und Übelkeit; ostoperative Betreuung von Schmerzkathetern; Notfallbehandlung mit Elektroschock und Medikamenten

Die Anästhesie sei natürlich nur so gut wie die Mitarbeiter und nicht nur vom Arzt abhängig. Schanz: "Hier kann ich auf ein gut eingearbeitetes und kompetentes Team zurückgreifen. Die Stimmung im OP ist gut, die Arbeit geht flott, die Patienten erscheinen mir sehr zufrieden. Langner hinterlässt mir ein reiches Erbe."

Am OP-Tag stehen laut KLF immer zwei OP-Pflegekräfte zur Unterstützung des Operateurs, eine Anästhesiefachkraft und überlappend zwei Kräfte im Aufwachraum bereit. Dazu kommen noch Haus- und Medizin-Technik, Pforte, Abrechnung wie auch Ver- und Entsorgung um die volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Sekretariatsarbeit wird in der Chirurgischen Praxis in Horb wie auch im Sekretariat der Anästhesie in Freudenstadt geleistet. "Als besonderes Angebot könne die Narkosegespräche nicht nur an OP-Tagen in Horb sondern auch Montag bis Freitag in Freudenstadt gemacht werden, was sicher den Patienten mehr Flexibilität bietet."