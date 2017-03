Horb a. N. Statt vielen Lastwagen lieber mal ein rollendes Kaufhaus

Zusätzliche Stühle mussten im Gemeindesaal in Dießen dazugestellt werden. "Wir freuen uns über die große Beteiligung", begrüßte Oberbürgermeister Peter Rosenberger 33 Teilnehmer, die trotz strahlendem Sonnenschein gekommen waren. Ortsvorsteher Fridolin Weckerle unterstrich diese hohe Anzahl, zumal gleichzeitig mehrere Veranstaltungen in Dießen waren. "Ich bin dankbar und stolz", strahlte der Ortvorsteher, der Themen erhalten hatte, die den Bürgern "unter den Nägeln brennen" würden. Zum einen nannte er den Schwerlastverkehr, der durch Dießen fließe. Zum anderen wollten die Bürger wissen, wie es mit der Handy- und Breitbandversorgung sowie der Nahversorgung im Ort aussehe. Oberbürgermeister Peter Rosenberger nahm vorweg, dass sich in Sachen Breitband bis Herbst ei niges tue. Er sei jedoch gespannt, welche Themen die Dießener sonst noch hätten. "Ich bin hier, weil mich Dießen interessiert", erklärte eine Bürgerin auf Anfrage von Projektleiter Thomas Haigis.

Ein weiterer Neubürger, der früher im französischen Marseille gelebt hatte, wollte wissen, wie sich der Ort entwickeln könnte. Daher behandelten die in Gruppen eingeteilten Bürger das Thema "Älter werden" und "Wir sind Gesamt-Horb" sowie die beiden Wahlthemen "Versorgung und Infrastruktur" und "Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte". Zum Thema "Älter werden" merkte die Arbeitsgruppe an, dass eine Nahversorgung vor Ort auch in Zukunft gewährleistet sein sollte.

Aktuell würden mobile Händler wie ein Bäcker, Metzger, Gemüse- und Obsthändler nach Dießen kommen. Die Dießener wünschten sich jedoch auch ein rollendes Kaufhaus, in dem sie weitere Bedarfsprodukte kaufen könnten. Auch die Stadt Horb könnte sich mit Bekleidungshäusern und zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten weiterentwickeln. "Wir wünschen uns ein Angebot, das in die Tiefe geht", sprach eine Dießenerin aus, dass auch im Bereich Gastronomie noch einiges möglich wäre. Der Wegfall des Krankenhauses sei schmerzhaft gewesen und eine Lücke, die bisher nicht geschlossen wurde. Für Dießen selbst erarbeiteten die Teilnehmer eine Top-Liste, auf der beispielsweise ein Gesamtradkonzept und die Anbindung vom Dießener Tal nach Horb zu finden war.