Horb a. N. Statt Schulhaus bald Wohnungen?

Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. OB Peter Rosenberger: "Wir wissen alle, um was für ein Gebäude es sich handelt. Wir sehen hier innerörtliche Entwicklungspotenziale, auch der Verwaltungsausschuss hat dem einstimmig zugestimmt."

Noch vor Kurzem waren in dem Gebäude 38 Flüchtlinge – darunter viele aus den Balkanstaaten wohnten – untergebracht. Die zogen im Oktober 2014 ein und wurden zum 1. September in diesem Jahr vom Landkreis, der das Gebäude von der Stadt gemietet hatte, in den Sattelacker Hof nach Waldachtal-Lützenhardt verlegt (wir berichteten).

Doch warum soll das Gebäude jetzt für 177 000 Euro abgerissen werden?