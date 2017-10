Horb a. N. Startschuss zum Shoppen in Activ-Arkaden

Die Eröffnung der Activ Arkaden – am Mittwoch startete sie um 17 Uhr mit einem Empfang im Rewe. Investor Hans-Jürgen Birk: "Wir hatten einen nicht ganz einfachen Start im Jahr 2014. Wir sind stolz darauf, dass das geschafft ist. Wenn man sich die ersten Visualisierungen anschaut und jetzt die Fotos von heute daneben legt, muss man wirklich raten, was die Visualisierung und was echt ist. Wir haben mit unseren ganzen Team dafür gekämpft, dass so umzusetzen. Die Koordination auf der Baustelle war eine Meisterleistung. Danke an die Stadt, dass es uns gemeinsam in der Zusammenarbeit mit Vertrauen gelungen ist, die Neckar Arkaden so zu realisieren. Wir sind mit unseren Zahlen zufrieden. Und vor allem damit, dass wir das von uns versprochene auch umgesetzt haben!"