Horb a. N. Startschuss für die Schlammschlacht?

Einige Stunden vor dem Pressetermin tagte ein Arbeitskreis. Und da war Thomas Bauer noch dabei, vom Pressegespräch danach habe er nichts gewusst. "Deswegen verstehe ich nicht, warum ich dann nicht beim folgenden Termin dabei sein soll." Er habe das Gefühl, dass habe mit dem OB-Wahlkampf zu tun. Der Vorwurf: Wollte Rosenberger die Bühne für sich allein?

Rosenbergers Reaktion? Fassungslosigkeit! "Die Aupperles sind aktuell noch die Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft. Herr Bauer übernimmt ja erst im Oktober. Er denkt, es hätte ein Geschmäckle, dass er nicht dabei war? Ich finde, das hätte in Wahlkampfzeiten eher ein Geschmäckle gehabt, wenn er dabei gewesen wäre." Außerdem sei es hier ja auch explizit um die Schulpartnerschaft gegangen. "Und diese wollen die Aupperles künftig betreuen, haben sie erklärt. Das ist also keine Aufgabe, die Herr Bauer übernehmen wird", so Rosenberger.

Ob das Bauer so klar ist? Er ist aktuell fleißig dabei, auf Jugendebene ein Event für den Oktober zu stricken: die Jumelage-Olympiade. "In der Hohenberghalle wird am 7. Oktober ein sportlicher Wettbewerb mit Preisverleihung zwischen fünf Schulen stattfinden: Die 26 Schüler, die aus Salins kommen, werden zusammen mit Schülern aus dem Gymnasium, der Realschule und der Gemeinschaftschule verschiedene Sportarten betreiben. Das wird mit Unterstützung des Jugendgemeinderats organisiert. Ich freue mich so, dass alle Schulen so positiv auf mein Programm reagiert haben."

Aktuell wird der Schüleraustausch allerdings in den politischen Wettkampf hineingezogen. Und ob der in den kommenden Wochen immer so sportlich fair sein wird?