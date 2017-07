Horb a. N. Start für "Rexinger Themenwege"

Horb-Rexingen (ew/aw). Ortsvorsteherin Birgit Sayer ging in der Sitzung des Ortschaftsrates (OR) Rexingen auf den Sachstand der verschiedenen Projekte in der Ortschaft ein. Darunter auch die "Rexinger Themenwege", die aufgrund des offiziellen Bescheids vom Regierungspräsidium Karlsruhe nun in Angriff genommen werden können.