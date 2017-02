Horb a. N. Stallpflicht: Hühner nach elf Wochen wieder frei

Dass es den Landwirten weiterhin erlaubt war, die Eier von den eingesperrten Hühnern wie zuvor als Freilandeier zu verkaufen, hat er begrüßt und erklärt dazu: "Wir wollen die Verbraucher nicht hinters Licht führen, aber wir lassen Schachteln zu Tausenden bedrucken." Eine plötzliche Umdeklarierung der Verpackung hätte wirtschaftlichen Schaden für die Bauern bedeutet. Künftig ist in der Schachtel wieder drin, was draufsteht: Freilandeier.

Bei der Vorsitzenden der Horber Kleintierzüchter, Silke Wüstholz, ist die Lage weiter angespannt. Weil sich die Kleintierzuchtanlage direkt am Neckar befindet, fällt sie in einen 500-Meter-Korridor rund um das Gewässer, in dem weiterhin Stallpflicht gilt. Hintergrund ist, dass in der Vergangenheit vor allem infizierte Wasservögel entdeckt wurden und daher in diesem Bereich weiterhin damit gerechnet wird, dass das Virus in Geflügelbestände eingeschleppt werden könnte – zum Beispiel durch direkten Kontakt von Geflügel mit infizierten Wildvögeln oder mit deren Kot. Wüstholz leidet mit ihren Tieren: "Die sitzen auf der Stange und werden zunehmend teilnahmslos", sagt sie. "Denen fehlen Sonnenstrahlen." Für die Züchterin ist es nach eigenen Angaben schlimm, das mit anzusehen. Doch sie hat Verständnis für die Stallpflicht und hat schon mit der Verlängerung gerechnet.

Die Lage der Kleintierzuchtanlage in Horb direkt am Neckar, wo die Gänse sonst baden gehen können, wird den Tieren jetzt zum Verhängnis, weil sie weiter eingesperrt bleiben müssen. Trotz dieses derzeitigen Nachteils hadert Wüstholz nicht mit dem Standort. "Die Lage ist einzigartig, einfach perfekt. Wir würden wieder dort hingehen. Nur in diesem Moment müssen wir uns eben an die Stallpflicht halten."