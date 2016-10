Horb a. N. Städte-Austausch weiterhin bewährt

Nach dem Austausch der Gastgeschenke – jeweils eine kunstvolle Stadtansicht – öffneten Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeister Gilles Beder aus Salins, zwei Bierfässer, die Eberhard Haizmann den Mitgliedern des Hochdorfer Club zugesandt hatte.

Jugendliche der beiden Oberschulen in Salins zeigten begierigen Diskussionsbedarf, die Zukunft der Jubiläums-Partnerschaft in die eigenen Hände zu nehmen und legten eine beachtliche Liste ihrer Wünsche vor, wie sie sich selbst in die Partnerschaft einbringen wollen und was sie an Aktivitäten erwarten. Anna-Lena Asprion parlierte fließend mit ihren französischen Altersgenossen.

Nach dem obligatorischen Gruppenbild machte sich die Horber Delegation voll neuer familiärer Impressionen wieder auf den Heimweg.