Horb a. N. Stadtverwaltung: Auf die Anlieger entfallen keine Sanierungskosten

Bei einer Infoveranstaltung am Donnerstag mit Karina Speil und Carina Langer, Öffentlichkeitsbeteiligte beim Regierungsbezirk Karlsruhe, Bauleiter Rainer Gunz und Dietmar Weigold vom Bauunternehmen Reif wurde den Bürgern das Vorhaben sowie die Verkehrsführung erläutert. Das Interesse war riesengroß, und es mussten immer noch mehr Stühle herangeschafft werden. Die Bürger wollten wissen, was während der Bauphase auf sie zukommt.

Bauleiter Rainer Gunz stellte das Vorhaben vor. Der erste Vorentwurf wurde schon 1990 erstellt. Nach Regelungen der Grunderwerbsangelegenheiten in den Jahren 2010 und 2011 wurde im vergangenen Monat der Auftrag vergeben. Die Ortsdurchfahrt Mühringen wird auf einer Länge von 495 Metern vom Feuerwehrhaus bis zur Spitzkehre ausgebaut. Außerdem wird die Fahrbahndecke auf 4410 Meter bis zum Hirschhof erneuert. Durch den Ausbau wird die Fahrbahn auf eine Breite von sechs Meter vergrößert. So wird ein sicherer Begegnungsverkehr zwischen Autos und Lastwagen ermöglicht. Für die Fußgänger ist künftig ein Gehweg vorhanden. Verbessert wird im Zuge des Ausbaus auch die Entwässerung. Das Oberflächenwasser kann dann in Zukunft besser abfließen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 3,39 Millionen Euro. Davon trägt das Land 2,65 Millionen und die Stadt 0,74 Millionen Euro.

Den Ablauf und die Verkehrsführung während der Bauphase stellte Dietmar Weigold vom Bauunternehmen Reif vor. Vom 24. November bis 16. Dezember wird die Ortsdurchfahrt für etwa dreieinhalb Wochen voll gesperrt sein. Es folgt der nördliche Abschnitt bis Zufahrt Am Tambor von 11. Januar bis 10. Mai 2017 und der südliche Abschnitt an Zufahrt Am Tambor vom 6. März bis Ende Oktober 2017.